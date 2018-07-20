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ДТП лоб в лоб: под Киевом заживо сгорели три человека, еще трое – в больнице

1.8тЧитать новость на украинском

Под Киевом, недалеко от Конча-Заспы, произошла серьезная авария с возгоранием 20 июля.

По данным УНН, в результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали. (Также опубликовано видео происшествия. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу до конца)

В результате аварии на Старообуховском шоссе образовалась многокилометровая пробка. "Dtp.kiev.ua" в Facebook отмечает, что люди в машине.

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По предварительным данным, на дороги столкнулись три авто, два из которых сгорели. На месте происшествия работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пять скорых.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 20 июля в Житомирской области возле села Глубочица столкнулись крупногабаритная фура с автобусом.

В результате аварии погибли 10 человек, еще столько же были травмированы. Кроме того, в этот же день на Николаевщине произошло не менее жуткое ДТП с маршруткой, жертвами которого стали пять человек.

Место
УкраинаКиев
Объект
ДТП
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