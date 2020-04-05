ДТЭК Киевские электросети оперативно вернул свет центру Киева после аварии

Сотрудники ДТЭК Киевские электросети в короткие сроки ликвидировали сложную аварию, которая произошла в кабельном коллекторе на улице Крещатик.

По состоянию на 10.45 энергетики вернули свет в 69 домов из 80 обесточенных, по состоянию на 12.58 – свет был возобновлен во всех зданиях, говорится в сообщении компании.

"ДТЭК Киевские электросети вернул клиентам свет – рекордно быстро. В среднем на ликвидацию аварии на одной линии энергетики тратят 1-2 часа. Эта авария в коллекторной задела 17 линий. Нам удалось подключить большинство потребителей к резервному питанию и вернуть в их дома свет всего за три часа", – сообщил генеральный директор ДТЭК Киевские Электросети Марис Куницкис.

Он добавил, что с линий, поврежденных из-за аварии, питают большое количество клиентов первой и второй категории – потребителей, которым гарантированно бесперебойное снабжение электроэнергии. Работу усложняло и то, что пожар распространялся очень быстро. Поэтому энергетики вынуждены были постоянно отключать новые кабели с разных подстанций.

Сейчас ДТЭК Киевские электросети восстановил электроснабжение 80 зданий, обесточенных в результате возгорания в коллекторе, который эксплуатируется городскими коммунальными службами. Все они были запитаны от резервных источников питания. К дизельным генераторам ДТЭК Киевские электросети подключены здания ТРК "Киев", гостиница "Днепр" и ТРЦ "Глобус", 2 дома по адресу ул. Грушевского 4а и 4б.

Энергетики смогут приступить к обследованию и аварийно-восстановительных работ на пострадавших от пожара кабельных линиях после того, как закончатся основные работы по ликвидации пожара и выветривания подземного помещения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!