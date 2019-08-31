Достраивает себе этаж: в Киеве жильцы лишились крыши из-за высокопоставленной чиновницы. Фото

Жильцы исторического дома по улице Леонтовича, 1 в Киеве остались без крыши из-за ремонта и перепланировки, затеянных главным внутренним аудитором НАК "Нафтогаз" Еленой Коротчук.

Об этом написала в Facebook киевлянка Марина Кунец, опубликовав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вы хотели когда-нибудь квартиру в центре Киева? С видом на Владимирский Собор и видовыми балконами с обеих сторон? В доме года 1900-го на Леонтовича? У меня там квартира на последнем этаже. Год назад нам "повезло" стать соседями с Еленой, которая купила сразу 2 квартиры на нашем этаже и сразу начала ремонт", – рассказала она.

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Дом на Леонтовича остался без крыши Facebook Марины Кунец

Жительница дома отметила, что фактически ремонт в квартирах продолжается круглосуточно. "Рабочие живут в этой квартире, поэтому могут начать бурить в 7 утра на выходных. Так продолжается уже целый год. Мы неоднократно обращались к Елене, чтобы прекратить это, однако последние несколько месяцев она перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах", – поделилась она.

Позднее Коротчук ответила соседям, что неудобства действительно могут иногда появляться, но пообещала сделать все, чтобы решить проблему.

Жильцы, узнав, что аудитор хочет поменять крышу, предложили сделать это по всему дому и поделить затраты. "А потом дама пропала. И игнорирует жильцов и владельцев квартир этого дома до сих пор, параллельно ведя ремонт у себя в хоромах. Но сегодня у меня сорвало крышу в буквальном смысле, потому что приехав на квартиру после отпуска я обнаружила, что крыши нет", – рассказала Кунец.

Дом на Леонтовича остался без крыши Facebook Марины Кунец

Дом на Леонтовича остался без крыши Facebook Марины Кунец

Дом на Леонтовича остался без крыши Facebook Марины Кунец

Причиной, по ее словам, стало строительство дополнительных этажей и террасы.

"Мы вызвали полицию, потому что очень хочется увидеть разрешающие документы на строительство, а еще на приватизацию части крыши, которая же вроде бы в общей собственности жильцов", – пишет женщина.

Коротчук показать разрешение отказалась со словами "Мы никому ничего не должны".

По словам жильцов, после того, как из дома сняли крышу, в коридоре между квартирами начала сыпаться штукатурка с потолка, а через отверстия в дом во время осадков начала попадать вода.

Жильцы дома винят Елену Коротич Facebook Марины Кунец

Жильцы дома винят Елену Коротич Facebook Марины Кунец

Жильцы дома винят Елену Коротич Facebook Марины Кунец

Дом на Леонтовича в Киеве остался без крыши Facebook Марины Кунец

"Это как вообще называется, Елена? И это глобально мелочи по сравнению с тем, если дом завалится. Вы ведь не делали никакого спецобследования с заходами во все квартиры, проверкой стен, перепланировок. Как спится ночью Вам, крепко?" – возмутилась Кунец.

Дом на Леонтовича в аварийном состоянии Facebook Марины Кунец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов вляпался в скандал, "отжимая" квартиры у киевлян.

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