|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Доставали из-под колес: в Киеве маршрутчик сбил пешеходов и нарвался на самосуд. Видео с места ДТП

5.4тЧитать материал на украинском

В четверг, 21 марта, в Киеве на Дорогожичах водитель маршрутного такси под номером 155 наехал на двух пешеходов, нарушив правила дорожного движения.

Девушки, которые попали под колеса горе-маршрутчика, переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. Соответствующее видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

Одну из потерпевших очевидцы буквально достали из-под маршрутки. Киевлянок в экстренном порядке госпитализировали.

Новости
Страшное ДТП со ''скорой'' в Киеве: всплыли подробности смертельного ЧП

Отмечается, что прохожие бурно отреагировали на ДТП и набросились с кулаками на водителя. Подробности аварии пока не установлены.

Место аварии

Место аварии

Скриншот из видео

Марштрутка, водитель которой устроил ДТП

Марштрутка, водитель которой устроил ДТП

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта в Киеве произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
ДТП в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
24
0
Смешно
3
Интересно
20
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Пока нет действующего законодательства и правовых законов по отношению Ко Всем без исключения, самосуд - это единственное решение!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Nikolayev Boris, я оставлю без внимания, шо у вас на аватарке совсем упало! но то такэ! так мы действительно Цеевропа?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
самое противное в этой ситуации, ни одна паскуда из порохолизов, не выскажит своего мнения! бо низя!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения