Доставали из-под колес: в Киеве маршрутчик сбил пешеходов и нарвался на самосуд. Видео с места ДТП

В четверг, 21 марта, в Киеве на Дорогожичах водитель маршрутного такси под номером 155 наехал на двух пешеходов, нарушив правила дорожного движения.

Девушки, которые попали под колеса горе-маршрутчика, переходили дорогу на разрешенный сигнал светофора. Соответствующее видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook.

Одну из потерпевших очевидцы буквально достали из-под маршрутки. Киевлянок в экстренном порядке госпитализировали.

Отмечается, что прохожие бурно отреагировали на ДТП и набросились с кулаками на водителя. Подробности аварии пока не установлены.

Место аварии Скриншот из видео

Марштрутка, водитель которой устроил ДТП Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта в Киеве произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей.

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