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"Дополнительный бонус": в Киеве посетителей кафе возмутил сюрприз в блюде

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В Киеве в заведении "Культ" в Дарницком районе посетители обнаружили в еде таракана.

Они заявили, что на просьбу принести книгу жалоб персонал предоставил им ее незарегистрированной и без печатей, пишут в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"В отбивной в виде приятного бонуса попался жареный таракан в кляре. На просьбу принести книгу жалоб ― принесли незарегистрированную, без печатей и регистрационного номера, полкниги было исписано негативными отзывами, на которые не последовало ответа. Полиция была вызвана, заявление написано", ― написали в группе.

dtp.kiev.ua

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В комментарии для OBOZREVATEL директор заведения Дмитрий заявил, что книга жалоб у него настоящая и законная.

"С документами у меня все в порядке, а в остальном ― я останусь без комментариев. Книга жалоб не может быть поддельной, она настоящая, у нас с ней все в порядке", ― заявил директор "Культа".

"Печать и в самом деле необязательна, а вот все остальные поля в книге жалоб, включая регистрационный номер, название и адрес заведения ― должны быть", ― пояснил нам в комментарии юрист Валентин Рыжак.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве из кафе выгнали девушку с ДЦП.

Место
УкраинаКиев
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