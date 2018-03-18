Дом Порошенко пикетировали протестующие с Майдана

К дому президента Петра Порошенко в смт Козин приехали участники автопробега, который начался в центре Киева.

"Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования. Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться", - заявляют участники акции, пишет "Украинская правда".

Протестующие требуют отставки Порошенко (в частности, принятия закона об импичменте президента), окончательного утверждения закона об Антикоррупционном суде, изменений в избирательном законодательстве.

Также участники митинга выразили недовольство работой министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко.

Митингующие заявили, что накануне им угрожали из-за намерения провести акцию под домом президента Украины, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был накануне задержан и доставлен в Обуховский отдел полиции.

На подъезде к дому Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешком, передает Interfax.

Протестующие символически оставили под воротами дома президента металлические бочки и заявили, что в случае отсутствия реакции власти на их требования они будут продолжать свои акции впредь.

Возле дома президента находилось около 150-200 митингующих.

Ворота резиденции главы государства охраняли сотрудники Нацгвардии и Нацполиции в спецэкипировке.

Как писал "Обозреватель", 18 марта в центре Киева на Майдане Незалежности сторонники лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили провели митинг за импичмент президента Петра Порошенко.

Позже в Музейном проулке полиция заблокировала авто представителей партии Саакашвили, которые планировали ехать к особняку президента.

Правоохранители задержали двух активистов.