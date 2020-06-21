Жители дома на Позняках в Киеве, в котором произошел взрыв газа, опасаются, что он может упасть.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, один из очевидцев рассказал, что взрывная волна достала до домов, которые находятся за 700 метров.

"Теперь нужно демонтировать всю секцию, потому что дом упасть может – это место, где взорвалось, оно как вставка в дом была", – отметил он.

"Моя квартира целая, на балконе выбило окно только. Хотел посмотреть, но не пускают. Говорят не раньше, чем через день-два. Я вот с работы пришел и вот это случилось", – сказал другой мужчина.

Жительница взорвавшегося дома заявила, что в последнее время плохо работали трубы, напор был больше, чем нужно.

Другая женщина рассказала, что люди с подъезда, в котором произошел взрыв, якобы слышали запах газа.

"А знакомая проходила мимо первого подьезда и слышала запах пороха, не газа, а взрывчатки", – добавила она.

По словам женщины, всех жителей этого подъезда (40 квартир) эвакуируют в интернат на Харьковском шоссе и обещают, что через два дня можно будет вернуться и забрать свои вещи.

Тем временем, за домом развернули палаточный городок, где жителей осматривают врачи.

"Если им требуется, то они могут тут получить первичную помощь. Здесь волонтеры и медработники", – объяснил медик.

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Дом может упасть: очевидцы взрыва газа в Киеве поделились подробностями. Фоторепортаж

Как сообщал OBOZREVATEL: