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"Долой ФСБ!" Разъяренная толпа пришла под стены храма УПЦ МП в Киеве

4.6тЧитать новость на украинском

На территории Национального музея истории Украины собрались участники акции с требованием снести храм УПЦ МП, который установили возле фундамента Десятинной церкви.

Об этом сообщает УП.

Отмечается, что, в целом, возле часовни собралось более 200 человек.

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В частности, это - представители националистической организации "СИЧ" и киевляне, которые выступают против существования храма УПЦ МП на территории Десятинки. Участники акции время от времени скандируют "Долой ФСБ! Долой преступников!", "Долой московского попа!".

Для предотвращения столкновений возле часовни территорию патрулируют полицейские, на прилегающих улицах дежурят 6 автобусов с Нацгвардией.

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Между сторонами периодически возникает толкотня и словесные перепалки, их разнимают правоохранители.

Как сообщал "Обозреватель", ранее киевляне собрали нужное количество голосов под петицией с требованием снести часовню УПЦ Московского патриархата, которая расположена на ул. Владимирской, 2 возле Десятинной церкви.

Ранее в Киеве арестовали бойца ВСУ за "поджог" монастыря УПЦ МП.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Объект
УПЦ МП
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