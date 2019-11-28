Забрали тысячи удостоверений и взыскали миллионы: как в Киеве воюют с должниками по алиментам

Благодаря ужесточению наказания за неуплату алиментов, по Киеву в 2019 году было взыскано более 358 млн гривен.

В комментарии OBOZREVATEL юрист и экс-глава управления юстиции Киева Станислав Куценко рассказал, что результаты действия пакета законов "Чужих детей не бывает" можно оценить, как высокие.

Если брать статистику всех возвращенных средств, то почти половина из них была стянута именно благодаря новым законам.

Алименты

"По Киеву в 2019 году было взыскано более 358 млн гривен, и из них, по действию закона, более 150 млн гривень. Соответственно, это говорит о том, что те запреты, которые выдаются в рамках этого закона, являются эффективными. В частности, в Киеве за прошлый год было выдано более 5400 запретов на управление транспортным средством, или же выезда за границу и прочих, лидерами стали Деснянский и Днепровский район", – сообщил Куценко.

Конечно, существуют и определенные проблемы, чаще всего они связаны с тем, что должников трудно привлечь к общественным работам.

"В 2019 году по Киеву было направлено около 1500 таких представлений от исполнительной службы, а из них удовлетворено только 200. Сейчас на рассмотрении еще около 600, еще по 700 отказано в рассмотрении. Причинами могут быть неправильно оформлены документы, или же, если это более ранние периоды, судьи считали, что этот закон не может быть применен к тем или иным случаям", – объясняет юрист.

К тому, же очень сложно как-то простимулировать должника, у которого нет своего имущества, а сам он ведет аморальный образ жизни, говорит Куценко. В таком случае единственным наказанием остается лишение свободы. В Киеве пока таких случаев не было, но такие представления есть, дальше все зависит от суда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 000 гривен.

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