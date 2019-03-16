Добивал ногами за 2 грн: появились подробности жуткого ЧП с пассажиром на Киевщине

Роман Недзвецкий, которого зверски избил водитель пригородной маршрутки из Чабанов до Боярки, находится в больнице с серьезными травмами уже вторую неделю.

Водитель избил мужчину из-за того, что он просил отдать ему 2 грн сдачи за проезд. У потерпевшего открытая черепно-мозговая травма и большой перелом верхней челюсти, передает ТСН.

"Дело не в двух гривнах, дело в справедливости", — сказал Роман. Его сдачу забрал другой пассажир, которому не вернули за проезд до того. Поэтому водитель уверял пассажира, что ничего ему не должен.

"Я начал разговор — что это такое. Он на повороте резко остановил маршрутку, перепрыгнул со своего водительского сидения до передних дверей, он меня выкинул из маршрутки — я ударился лицом. Потом просто добил с ног", — рассказал потерпевший.

Маршрутка №825

По словам его матери Елены Григоренко, ей пришлось взять кредит на лечение в размере 10 тысяч. Мужчине предстоит операция по установке металлических пластин, на которую требуется 14,5 тысяч.

В диспетчерской перевозчика "Универсал Транс" от автобуса, в котором произошел конфликт, на их маршруте открещиваются: "Нет у нас такого автобуса. Я новенькая, я не знаю". Однако на сайте по базе номер буса выдает принадлежность именно к этой фирме.

В полиции сообщили, что было открыто уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений средней тяжести.

Накануне OBOZREVATEL также узнал новые подробности инцидента с водителем маршрутки. Выяснилось, что за пассажира никто не заступился, а самого водителя сейчас пытаются найти правоохранители.

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