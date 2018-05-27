УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

"Добирались в еб***": российский блогер жестко высказался о финале ЛЧ в Киеве

3.3тЧитать новость на украинском

Российский блогер Рустем Адамагов жестко высказался о проведении финала Лиги чемпионов в Киеве, заявив, что организаторам следовало бы выбрать другой город для проведения такого матча.

"Сочувствую людям, которые с трудом добирались до футбола в эти е*еня, чтобы в первом тайме не увидеть ничего, кроме слез Салаха и Карвахаля", - написал блогер в своем Twitter.

"Почему нельзя такие футбольные праздники проводить где-то в нормальных европейских странах", - продолжил он.

Новости
Финал Лиги чемпионов: как Киев встретил болельщиков

При этом позже он резко изменил свое мнение и извинился перед украинцами, заявив, что Киев - отличный город.

"Хочу извиниться перед киевлянами за вчерашние "е*еня". Я, конечно, не прав. Киев отличный город и никакие не е*еня. И то, что в нем провели финал ЛЧ, очень хорошо. За нациков и "Галичину" я цеплять не перестану, но вчера был не прав" - написал Адагамов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Адагамов разозлил сеть постом об Украине.

Персона
Рустем Адагамов
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
23
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги