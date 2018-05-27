"Добирались в еб***": российский блогер жестко высказался о финале ЛЧ в Киеве

Российский блогер Рустем Адамагов жестко высказался о проведении финала Лиги чемпионов в Киеве, заявив, что организаторам следовало бы выбрать другой город для проведения такого матча.

"Сочувствую людям, которые с трудом добирались до футбола в эти е*еня, чтобы в первом тайме не увидеть ничего, кроме слез Салаха и Карвахаля", - написал блогер в своем Twitter.

"Почему нельзя такие футбольные праздники проводить где-то в нормальных европейских странах", - продолжил он.

При этом позже он резко изменил свое мнение и извинился перед украинцами, заявив, что Киев - отличный город.

"Хочу извиниться перед киевлянами за вчерашние "е*еня". Я, конечно, не прав. Киев отличный город и никакие не е*еня. И то, что в нем провели финал ЛЧ, очень хорошо. За нациков и "Галичину" я цеплять не перестану, но вчера был не прав" - написал Адагамов.

Сочувствую людям, которые с трудом добирались до футбола в эти ебеня, чтобы в первом тайме не увидеть ничего, кроме слез Салаха и Карвахаля. — Рустем Адагамов (@adagamov) 26 мая 2018 г.

Хочу извиниться перед киевлянами за вчерашние "ебеня". Я, конечно, не прав. Киев отличный город и никакие не ебеня. И то, что в нем провели финал ЛЧ, очень хорошо. За нациков и "Галичину" я цеплять не перестану, но вчера был не прав.



Фото из 2007 г. https://t.co/pfqSjxCXsW pic.twitter.com/b4ADPadSz0 — Рустем Адагамов (@adagamov) 27 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Адагамов разозлил сеть постом об Украине.