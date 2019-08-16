Днепр исчезнет! Экологи забили тревогу из-за катастрофы в Киеве

Река Днепр в Киеве оказалась в катастрофическом состоянии из-за огромного количества химикатов и растений.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН". Экологи насчитали уже 56 отмелей и ситуация ухудшается с каждым днем.

Отмечается, что на станции лодок возле моста Патона воды уже почти не видно из-за кувшинок и водяного ореха.

В Киеве может обмелеть Днепр Униан

По этой причине активисты и экологи в пятницу, 16 августа, устроили пресс-конференцию посреди реки, чтобы наглядно продемонстрировать проблемы Днепра.

"Его перегородили дамбами и он потерял течение. Река не в состоянии смыть то, что в нее падает, коктейль из всей таблицы Менделеев. В Киеве две тысячи моек, вода из которых вместе с химическими средствами стекает в Днепр. Фосфаты – удобрение для водорослей. Днепр цветет", – рассказал глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

Прогнозы экологов неутешительны – если не будут предприняты необходимые меры, река попросту обмелеет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Киеве на Русановских садах неизвестное предприятие сливает огромные массы отходов в Днепр.

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