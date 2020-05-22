Что изменится в метро Киева после карантина: новые правила. Эксклюзив

В киевском метрополитене с 25 мая будут действовать новые правила проезда. Жителям столицы и туристам придется соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также быть в масках и и перчатках.

Об этом OBOZREVATEL стало известно после пресс-брифинга для журналистов, организованном руководством метрополитена. Как пояснил руководитель предприятия Виктор Брагинский, на станциях появились наклейки для соблюдения дистанции в 1,5 метра пассажирами метро, дабы минимизировать возможность заражения COVID-19.

Также известно, что сотрудники метро и полиция будут следить за тем, чтобы все пассажиры при входе были в масках и в перчатках. На станциях уже развесили предупреждающие плакаты, где указано, что сотрудники предприятия будут регулярно проводить дезинфекцию поручней, касс, платформ станций и вагонов поездов.

Отметки в киевском метрополитене

Плакаты

Плакаты

Плакаты

Еще одна новинка – установка полноценных автоматизированных стендов на станциях. Там будет вся необходимая информация как о карте метро, так и о самом Киеве. В случае чего каждый пассажир может обратиться к сотруднику метро на станции и попросить помощи.

Информационный стенд

При этом в руководстве метрополитена не смогли точно сказать о дате и времени запуска сообщения. Они сослались на вышестоящие органы Киевской городской администрации, а также Кабинета министров Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти анонсировали запуск метро 25 мая. Такие нововведения в Киеве запланированы в рамках принятого Кабмином плана выхода из карантина.

Однако в пятницу, 22 мая, Министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений, поэтому запуск метро в столице оказался под вопросом.