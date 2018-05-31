В Киеве замдиректора гимназии хранил в кабинете боеприпасы и психотропы

В Киеве замдиректора гимназии подозревают в подделке документов и незаконном хранении боеприпасов и психотропных веществ.

30 мая полиция обнаружила предметы, похожие на запал от боевой гранаты, психотропные вещества и оружие, сообщили в пресс-службе КГГА на официальном сайте.

Кроме этого, 29 мая замдиректора пытался использовать поддельный экземпляр распоряжения КГГА.

"Готовятся документы об его увольнении с занимаемой должности. Также подписан указ об увольнении директора гимназии", ― сообщили в пресс-службе.

Кабинет подозреваемого Пресс-служба КГГА

Кабинет подозреваемого Пресс-служба КГГА

Кабинет подозреваемого Пресс-служба КГГА

Кабинет подозреваемого Пресс-служба КГГА

Правоохранители не называют номер учебного заведения, как и имена фигурантов дела.

По неподтвержденным данным, речь идет о гимназии "Киевская Русь" в Дарницком районе Киева. Такую информацию распространили в группе "Родители SOS" в Facebook.

Facebook "Батьки SOS"

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