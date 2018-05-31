УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

В Киеве замдиректора гимназии хранил в кабинете боеприпасы и психотропы

1.4тЧитать новость на украинском

В Киеве замдиректора гимназии подозревают в подделке документов и незаконном хранении боеприпасов и психотропных веществ.

30 мая полиция обнаружила предметы, похожие на запал от боевой гранаты, психотропные вещества и оружие, сообщили в пресс-службе КГГА на официальном сайте.

Кроме этого, 29 мая замдиректора пытался использовать поддельный экземпляр распоряжения КГГА.

Новости
Отравления детей в украинских школах: что известно о деталях расследования

"Готовятся документы об его увольнении с занимаемой должности. Также подписан указ об увольнении директора гимназии", ― сообщили в пресс-службе.

Кабинет подозреваемого

Пресс-служба КГГА

Кабинет подозреваемого

Пресс-служба КГГА

Кабинет подозреваемого

Пресс-служба КГГА

Кабинет подозреваемого

Пресс-служба КГГА

Правоохранители не называют номер учебного заведения, как и имена фигурантов дела.

По неподтвержденным данным, речь идет о гимназии "Киевская Русь" в Дарницком районе Киева. Такую информацию распространили в группе "Родители SOS" в Facebook.

Facebook "Батьки SOS"

Как писал OBOZREVATEL, в школе №3 в Харькове эвакуировали всех детей из-за распыления перечного спрея.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги