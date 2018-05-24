"Дикость": в аэропорту Киева произошло ЧП с беременной

В столичном аэропорту "Киев" из-за запрета на въезд в страну не хотели выпускать пассажирку, у которой начались роды.

Сотрудники аэропорта согласились выпустить ее в роддом только в сопровождении полиции, пишут в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"В аэропорту "Жуляны" у задержанной пассажирки отошли воды, а отвезти в роддом нельзя, так как у неё запрет на въезд на территорию Украины на 3 года. Роженицу с мужем и ещё одним ребёнком под конвоем увезла скорая", ― сообщили очевидцы.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

У читателей группы история вызвала сомнения, поскольку зачастую в аэропортах у беременных на поздних сроках спрашивают справку, подтверждающую безопасность перелета.

"Меня действительно больше удивляет, как беременная на таких сроках вообще попала в самолет? Какой-то бред, скандал таки кому-то очень нужен", ― высказался пользователь Слава Ревуцкий.

"Беременным после 6-7 месяца с каких пор разрешили летать самолетом? Родители экстремалы", ― написала Татьяна Митченко.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

"Дикость", ― высказалась пользователь с ником Ирен Константиновна.

Facebook dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, в аэропорту Киева грузчики въехали в самолет.