УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

"Дикость": в аэропорту Киева произошло ЧП с беременной

4.7тЧитать новость на украинском

В столичном аэропорту "Киев" из-за запрета на въезд в страну не хотели выпускать пассажирку, у которой начались роды.

Сотрудники аэропорта согласились выпустить ее в роддом только в сопровождении полиции, пишут в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"В аэропорту "Жуляны" у задержанной пассажирки отошли воды, а отвезти в роддом нельзя, так как у неё запрет на въезд на территорию Украины на 3 года. Роженицу с мужем и ещё одним ребёнком под конвоем увезла скорая", ― сообщили очевидцы.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

Новости
В Украине планируют кардинально перестроить 25 аэропортов: что менят

Facebook dtp.kiev.ua

У читателей группы история вызвала сомнения, поскольку зачастую в аэропортах у беременных на поздних сроках спрашивают справку, подтверждающую безопасность перелета.

"Меня действительно больше удивляет, как беременная на таких сроках вообще попала в самолет? Какой-то бред, скандал таки кому-то очень нужен", ― высказался пользователь Слава Ревуцкий.

"Беременным после 6-7 месяца с каких пор разрешили летать самолетом? Родители экстремалы", ― написала Татьяна Митченко.

Facebook dtp.kiev.ua

Facebook dtp.kiev.ua

"Дикость", ― высказалась пользователь с ником Ирен Константиновна.

Facebook dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, в аэропорту Киева грузчики въехали в самолет.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги