Все в черном дыму: под Киевом произошел мощный пожар на птицефабрике. Фото и видео

В городе Васильков Киевской области на территории птицефабрики "Ясенсвіт" в среду, 7 августа, произошел пожар.

Огонь в одном из цехов заметили около 20:00. Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте новость вниз).

На кадрах, снятых возле места возгорания, видно, что клубы дыма заметны на расстоянии нескольких километров от фабрики.

Скрин видео

На месте инцидента работают спасатели. Информации о причинах пожара и о пострадавших пока нет.

Место ЧП

Пожар в Василькове

Пожар в Василькове

Пожар в Василькове

При этом днем 4 июня на этой же птицефабрике также произошло возгорание в одном из зданий предприятия. Тогда площадь пожара составила 15 000 кв. м. Пострадавших при ЧП не было.

Как писал OBOZREVATEL, 4 августа мощный пожар в жилом доме по ул. Извилистая в Днепре лишил жизни одного человека. Тело погибшей обнаружили в доме после того, как спасателям удалось потушить огонь.

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