В знаменитой ветеранской пиццерии в Киеве устроили обыски: основатель записал видеообращение

Правоохранители во вторник, 5 ноября, провели обыски в пиццерии Pizza Veterano в Киеве, которую основали ветераны войны на Донбассе.

Речь идет о ресторане по ул. Софиевская, 8. Об этом сообщил основатель заведения Леонид Остальцев на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Неприятно об этом говорить, но лучше я расскажу, чем кто передернет.... Сегодня в пиццерии был обыск. Решение об этом обыске дал "самый честный и справедливый" суд мира – Печерский", – говорится в заметке к видео.

По словам Остальцева, сперва правоохранители, не сообщая оснований для своих действий, провели обыски по месту жительства матери сооснователя заведения Дмитрия Терешенко.

Выяснилось, что, судя по судебному решению, полиция не обвиняет Терешенко ни в чем, однако подозревает, что он может быть каким-то образом причастен к покушению на убийство мужчины в Ивано-Франковской области.

Остальцев добавил, что ветеран Владислав Грищенко (позывной "Буча") является подозреваемым в этом деле. Они действительно знакомы с фигурантом.

Pizza Veterano md-ukraine

"Правды ради скажу, что не грубили, после того, как зашли в квартиру. Их даже напоили чаем, накормили бутербродами... Дмитрий приехал и дал показания", – сказал Остальцев. По этому же производству проводились обыски в пиццерии, что было предусмотрено судебным постановлением.

В результате обысков были изъяты подарочные кинжал и тесак, три патрона (по словам ветерана, купленных официально), а также мобильный телефон.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика:

Как писал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники МВД нагрянули с обысками к известной экс-добровольцу "Правого сектора" Инне Грищенко ("Пума") и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

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