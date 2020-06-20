В центре столицы загорелся "Киевпроект": фото, видео, все подробности

Дарья Дурова Дайджест 21:34, 20.06.2020 Обновлено: 22:11, 20.06.2020

В центре Киева в субботу, 20 июня, произошел пожар в здании "Киевпроекта" на улице Богдана Хмельницкого.

На месте инцидента работают пожарные, передает "Информатор". О пострадавших пока не известно (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Предварительно, огонь охватил три этажа офисного здания: с 9 по 11-й. Площадь пожара – 150 квадратов.

Возгорание было локализовано спасателями в 21:15. На место ЧП направили не менее 5 машин скорой помощи и 8 пожарных машин.

Пожар в "Киевпроекте"
Пожар в "Киевпроекте".
Информатор

Улицу Богдана Хмельницкого возле станции "Театральная" перекрыли, из-за чего в районе образовались пробки.

Источник: скрин видео "Киев Оперативный"
Источник: скрин видео "Киев Оперативный"
Источник: скрин видео "Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге Днепропетровской области 19 июня случился масштабный пожар на территории Центрального рынка. Огонь уничтожил 22 торговых павильона.

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