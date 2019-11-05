Машины начали проваливаться: в центре Киева прорвало трубу с кипятком. Фото

Во вторник, 5 ноября, в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.

Подтверждающие кадры появились на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Из-за аварии несколько автомобилей провалились в образовавшуюся прямо посреди проезжей части яму. Участок дороги, где произошло ЧП, затянуло паром.

В центре Киева прорвало трубу с кипятком

В центре Киева прорвало трубу с кипятком

О причинах прорыва и сроках устранения последствий аварии пока ничего не известно. Киевляне отметили в комментариях, что в этом же месте регулярно прорывает трубы.

В центре Киева прорвало трубу с кипятком Фото Андрея Миснянко

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП с трубами в Киеве – постоянная проблема.

Ранее аналогичный случай произошел на проспекте Лобановского.

Прорывало трубы с горячей водой и в районе метро "Теремки".

Также подобные аварии фиксировали в Деснянском и Голосеевском районах.

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