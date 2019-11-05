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5 ноября • обновлено в 17:38
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Машины начали проваливаться: в центре Киева прорвало трубу с кипятком. Фото

1.8т Читать материал на украинском

Во вторник, 5 ноября, в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.

Подтверждающие кадры появились на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Из-за аварии несколько автомобилей провалились в образовавшуюся прямо посреди проезжей части яму. Участок дороги, где произошло ЧП, затянуло паром.

Новости
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В центре Киева прорвало трубу с кипятком

В центре Киева прорвало трубу с кипятком

В центре Киева прорвало трубу с кипятком

В центре Киева прорвало трубу с кипятком

О причинах прорыва и сроках устранения последствий аварии пока ничего не известно. Киевляне отметили в комментариях, что в этом же месте регулярно прорывает трубы.

В центре Киева прорвало трубу с кипятком

В центре Киева прорвало трубу с кипятком

Фото Андрея Миснянко

Машины начали проваливаться: в центре Киева прорвало трубу с кипятком. Фото
Машины начали проваливаться: в центре Киева прорвало трубу с кипятком. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП с трубами в Киеве – постоянная проблема.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Мощный ответ русским пропагандистам, что Украина замёрзнет зимой. Ещё в январе искупаемся в горячих киевских источниках.
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