Машины начали проваливаться: в центре Киева прорвало трубу с кипятком. Фото

Во вторник, 5 ноября, в центре Киева на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало водопроводную трубу, в результате чего перекресток залило кипятком.
Подтверждающие кадры появились на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Из-за аварии несколько автомобилей провалились в образовавшуюся прямо посреди проезжей части яму. Участок дороги, где произошло ЧП, затянуло паром.
В центре Киева прорвало трубу с кипятком
В центре Киева прорвало трубу с кипятком
О причинах прорыва и сроках устранения последствий аварии пока ничего не известно. Киевляне отметили в комментариях, что в этом же месте регулярно прорывает трубы.
В центре Киева прорвало трубу с кипятком
Фото Андрея Миснянко
Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП с трубами в Киеве – постоянная проблема.
Ранее аналогичный случай произошел на проспекте Лобановского.
Прорывало трубы с горячей водой и в районе метро "Теремки".
Также подобные аварии фиксировали в Деснянском и Голосеевском районах.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.