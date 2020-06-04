На Киевщине пьяный парень взобрался на высоковольтную вышку из-за девушки

Дарья Дурова Дайджест 01:29, 5.06.2020

В городе Мироновка Киевской области пьяный парень залез на высоковольтную вышку. Спасать его пришлось полицейским, сотрудникам ГосЧС и "Киевоблэнерго".

Несмотря на уговоры правоохранителей спуститься, мужчина продолжал подниматься выше и угрожал самоубийством, сообщила пресс-служба полиции области. На месте ЧП также работали медики.

В Мироновке пьяный парень вылез на вышку
Коллаж

Работники "Киевоблэнерго" были вынуждены обесточить вышку с напряжением 35 000 вольт, чтобы спасти "экстремала". Часть города около часа была без электроснабжения.

После длительных переговоров, правонарушитель таки спустился. Как выяснилось, 25-летний местный житель поссорился с девушкой и хотел привлечь к себе внимание.

За такие действия правоохранители составили на нарушителя админпротокол по ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

kv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Кременчуге 4 июня в магазине косметики "Фея" мужчина поджог свою бывшую жену. 38-летняя женщина скончалась на месте.

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Кияни Дайджест

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