В городе Мироновка Киевской области пьяный парень залез на высоковольтную вышку. Спасать его пришлось полицейским, сотрудникам ГосЧС и "Киевоблэнерго".

Несмотря на уговоры правоохранителей спуститься, мужчина продолжал подниматься выше и угрожал самоубийством, сообщила пресс-служба полиции области. На месте ЧП также работали медики.

В Мироновке пьяный парень вылез на вышку Коллаж

Работники "Киевоблэнерго" были вынуждены обесточить вышку с напряжением 35 000 вольт, чтобы спасти "экстремала". Часть города около часа была без электроснабжения.

После длительных переговоров, правонарушитель таки спустился. Как выяснилось, 25-летний местный житель поссорился с девушкой и хотел привлечь к себе внимание.

За такие действия правоохранители составили на нарушителя админпротокол по ч. 1 ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

kv.npu.gov.ua

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