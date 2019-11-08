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9 ноября • обновлено в 00:35
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"Проучила" мужа и танцовщицу: в стриптиз-клубе Киева произошла курьезная драка. Видео 18+

2.2т Читать материал на украинском

В Киеве в одном из стриптиз-клубов произошла потасовка с участием танцовщицы заведения и двух посетителей – мужчины и женщины.

Соответствующее видео опубликовал один из столичных Telegram-каналов. "Мужик вошел в кураж со стриптизершей. То ли жена, то ли девушка не оценила и набросилась на мужа и стриптизершу", – сказано в сообщении.

На ролике, снятом очевидцем, видно, как мужчина в трусах танцует рядом с работницей клуба у пилона. После того, как посетитель снял белье, к нему подошла женщина, ударив сперва мужчину, а потом и сотрудницу заведения.

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"Проучила" мужа и танцовщицу: в стриптиз-клубе Киева произошла курьезная драка. Видео 18+

Скрин видео

"Проучила" мужа и танцовщицу: в стриптиз-клубе Киева произошла курьезная драка. Видео 18+

Скрин видео

"Проучила" мужа и танцовщицу: в стриптиз-клубе Киева произошла курьезная драка. Видео 18+

Скрин видео

"Проучила" мужа и танцовщицу: в стриптиз-клубе Киева произошла курьезная драка. Видео 18+

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно на Киевщине женщина напала на полицейского с перцовым баллончиком, в результате чего он получил серьезные ожоги.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Драка стриптиз видео
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Гоша Злой
Гоша Злой
поржал)))
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