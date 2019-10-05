В Киеве возле известного ТРЦ произошло смертельное ЧП

В Киеве в субботу, 5 октября, на стройке ТРЦ Blockbuster Mall один из рабочих сорвался в шахту лифта.

В результате падения он получил травмы, несовместимые с жизнью. На вид мужчине было около 40 лет, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошел около 11:30. По словам охранника будущего ТРЦ, погибший работал на стройке вахтенным методом.

ЧП у ТРЦ Blockbuster Mall Информатор

Предположительно, он сорвался в шахту лифта из-за несоблюдения правил техники безопасности.

Прибывшие на место происшествия медики оказались бессильны чем-либо помочь мужчине. На месте происшествия работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

ЧП у ТРЦ Blockbuster Mall Информатор

ЧП у ТРЦ Blockbuster Mall Информатор

Как писал OBOZREVATEL, вблизи микрорайона "Троещина" в Киеве вечером 4 октября произошла массовая драка со стрельбой. Пострадал один человек.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!