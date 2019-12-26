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26 декабря • обновлено в 23:08
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В планах рассказ о Прилепине и писателе из "Миротворца": российский журналист собрался с лекцией в Киев

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В Киеве в школе писательского мастерства "Рыба" должен выступить журналист из РФ Егор Апполонов.

Он обещал рассказать о творчестве российского писателя-террориста "ДНР" Захара Прилепина и писателя-украинофоба Сергея Лукьяненко, который внесен в базу "Миротворца". Об этом на странице в Facebook сообщил блогер Антон Ходза.

"Апполонов собирается в Киеве учить людей секретам творческого мастерства махрового украинофоба Лукьяненко (Цыбуленко) и м*дака Прилепина, который натурально почти год сидел в ОРДЛО и командовал бандой, которая убивала украинцев. В чине майора", – возмутился он.

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"Организаторы говорят, что разберутся и никто этих го**юков и их примеры разбирать не будет. Очень надеюсь", – добавил он в посте.

Егор Апполонов

Егор Апполонов

facebook.com/egorevna

Блогер также указал, что на событии в то же время будет выступать и украинский писатель Любко Дереш.

Отметим, на сайте "Рыбы" и на страницах организации в Facebook Апполонов указан среди лекторов, однако нет информации, о чем именно он будет рассказывать. Его лекция назначена на 5 февраля.

В планах рассказ о Прилепине и писателе из "Миротворца": российский журналист собрался с лекцией в Киев

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

В планах рассказ о Прилепине и писателе из "Миротворца": российский журналист собрался с лекцией в Киев

facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

В планах рассказ о Прилепине и писателе из "Миротворца": российский журналист собрался с лекцией в Киев

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захар Прилепин заявил о блокировке его страницы в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" из-за сбора "гуманитарной помощи" для Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
скандалы ДНР
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какой дурак может собраться в Kyeв и зачем?
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