Главная Новости
1 января • обновлено в 19:11
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Дайджест

В Киеве началось огненное шествие в честь Бандеры: все подробности онлайн

10.6т
Читать материал на украинском

В среду, 1 января, в Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

Марш начался в 18:00 в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Событие транслировалось в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Организаторами "Марша чести, достоинства и свободы" выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 и ряд других организаций.

Новости
Степану Бандере - 111 лет: самые яркие цитаты легендарного украинского идеолога

Иллюстрация. Марш в честь Степана Бандеры

Иллюстрация. Марш в честь Степана Бандеры

Вечером накануне события правоохранители усилили меры безопасности в центре украинской столицы. За порядком следят копы и военнослужащие Национальной гвардии.

Факельное шествие в Киеве-2020

Факельное шествие в Киеве-2020

facebook.com/nata.chernysh

"В соответствии с ранее поданной заявкой, в центре столицы запланировано проведение мероприятия с массовым участием граждан.

Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции", – сообщили в полиции Киева.

Факельное шествие в Киеве-2020

Факельное шествие в Киеве-2020

facebook.com/nata.chernysh

Новость дополняется...

Шествие в честь Бандеры в 2020-м году на видео:

Предлагаем посмотреть подготовку к событию:

Анонс шествия на Facebook-странице "Свободы"

Анонс шествия на Facebook-странице "Свободы"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Новости Киева и Киевской области Факельные шествия в честь Степана Бандеры
Персона
Степан Бандера
Место
Украина Киев
Теги
видео Национальный корпус ВО Свобода С14
Поделиться в Facebook
33
Комментарии
41
23
Смешно
85
Интересно
9
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Твари. Пару искандеров не мешало бы в эту толпу свидомитов звездануть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Иванов Александр
Иванов Александр
В 2018 году на марш в честь Степана Бендеры вышло около 5 тысяч участников (по официальным данным еще больше). В Днепре было около 600 человек. Сегодня в Киеве около 300 человек, в Днепре-0. Слава Богу страна выздоравливает...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Lux Alex
Lux Alex
Слава Україні!!! Героям слава!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Lux Alex, п о ш е л н а х у й
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги