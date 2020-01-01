В Киеве началось огненное шествие в честь Бандеры: все подробности онлайн

В среду, 1 января, в Киеве началось факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры – одного из основателей и лидеров Организации украинских националистов.

Марш начался в 18:00 в парке имени Тараса Шевченко возле памятника Кобзарю. Событие транслировалось в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Организаторами "Марша чести, достоинства и свободы" выступили "Правый сектор", "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Тризуб", С-14 и ряд других организаций.

Иллюстрация. Марш в честь Степана Бандеры

Вечером накануне события правоохранители усилили меры безопасности в центре украинской столицы. За порядком следят копы и военнослужащие Национальной гвардии.

Факельное шествие в Киеве-2020 facebook.com/nata.chernysh

"В соответствии с ранее поданной заявкой, в центре столицы запланировано проведение мероприятия с массовым участием граждан.

Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции", – сообщили в полиции Киева.

Факельное шествие в Киеве-2020 facebook.com/nata.chernysh

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Шествие в честь Бандеры в 2020-м году на видео:

Предлагаем посмотреть подготовку к событию:

Анонс шествия на Facebook-странице "Свободы" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.

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