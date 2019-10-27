В Киеве произошло жуткое ДТП: много пострадавших. Первые видео

В воскресенье, 27 октября, в Киеве произошло жуткое ДТП, в результате которого пострадали трое человек.

Среди них был и 12-летний ребенок. Об сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Тяжелое ДТП в Киеве на Маяковского/Ватутина: Хонда и Мерседес, трое в реанимации в критическом состоянии... Ребенок лет 12", – говорится в сообщении.

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В Telegram-канале "Киев Оперативный" также сообщили об этом ДТП:

"Масштабное ДТП произошло на перекрестке Перова и Ватутина около 20:45. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие. На месте работают спасатели ГСЧС, врачи скорой и правоохранители. Детали устанавливаются".

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева легковушка протаранила "скорую". Машина перевернулась вместе с медиками и пациентом.

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