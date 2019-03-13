|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Дайджест

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

Читать материал на украинском

В среду, 13 марта, в Киеве на улице Академика Заболотного произошла авария с участием БТР.

Как сообщает "Информатор", военная машина из-за отказа тормозов врезалась в авто военной инспекции Lada Samara.

ДТП произошло около 17:30. В результате столкновения образовалась большая пробка, никто из участников дорожного движения не пострадал.

Новости
Погибли пять человек: под Киевом произошло масштабное ДТП
В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

По предварительным данным, БТР и автомобиль двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель.

Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее. Из-за этого Lada получила серьезные повреждения всей задней части.

Новости
В Киеве авто сбило мать с ребенком: первые детали аварии

Военные отказались комментировать инцидент, однако прибывшие на место полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева столкнулись 6 авто. ДТП на Майдане Независимости парализовало автомобильное движение.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
ДТП в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
ДТПвидео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Та тож пъяницы рагули выпили всю тормозуху!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения