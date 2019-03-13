В Киеве произошло крупное ДТП с военной техникой: появились фото и видео

В среду, 13 марта, в Киеве на улице Академика Заболотного произошла авария с участием БТР.

Как сообщает "Информатор", военная машина из-за отказа тормозов врезалась в авто военной инспекции Lada Samara.

ДТП произошло около 17:30. В результате столкновения образовалась большая пробка, никто из участников дорожного движения не пострадал.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

По предварительным данным, БТР и автомобиль двигались по улице Заболотного в сторону станции метро "Теремки". В этот момент посреди дороги остановился гражданский легковой автомобиль, у которого заглох двигатель.

Lada военных успела затормозить перед легковушкой, а едущий сзади БТР врезался в нее. Из-за этого Lada получила серьезные повреждения всей задней части.

Военные отказались комментировать инцидент, однако прибывшие на место полицейские сообщили, что БТР был только после ремонта и у него отказали тормоза.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в центре Киева столкнулись 6 авто. ДТП на Майдане Независимости парализовало автомобильное движение.

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