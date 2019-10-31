Людей эвакуировали: в Киеве разгорелся мощный пожар в жилой 6-этажке. Фото и видео ЧП

В Шевченковском районе Киева в четверг, 31 октября, разгорелся сильный пожар в 6-этажном жилом доме.

Информация об инциденте на ул. Пирогова, 2, поступила спасателям в 21:12, информирует пресс-служба городского Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Возгорание произошло на крыше дома. На момент приезда пожарно-спасательных подразделений площадь достигала уже близко 100 кв. м. (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в Киеве facebook.com/KyivOperativ

"Проводится эвакуация людей из дома, уже выведено близко 40 человек. На месте работает 13 единиц основной и спецтехники, задействовано около 65 спасателей", – сказано в сообщении.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Пожар в Киеве facebook.com/dtp.kiev.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (улица Братиславская, 3) вспыхнул пожар.

В Печерском районе Киева 25 октября пожар разгорелся в жилом доме на улице Бойчука, 4а. Там спасатели обнаружили труп мужчины.

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