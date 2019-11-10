Главная Новости
10 ноября • обновлено в 19:48
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Дайджест

На балконе киевлянина поселилась сотня летучих мышей: фотофакт

980 Читать материал на украинском

В Киеве на балконе одного из жилых домов поселились более сотни летучих мышей вида рыжая вечерница.

Это произошло на улице Верховинной. Мышей пришлось отпускать на свободу представителям "Киевской группы спасения животных". Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице организации.

Отмечается, что с балкона достали 120 летучих мышей, 119 из них было отпущено, одного забрали на лечение.

Новости
Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Иллюстрация

Иллюстрация

Peakpx

"Колония летучих мышей ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и они немного мешали спать хозяевам квартиры", – говорится в сообщении.

На балконе киевлянина поселилась сотня летучих мышей: фотофакт

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

На балконе киевлянина поселилась сотня летучих мышей: фотофакт

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепре в помещении отделения "Укрпочты" на жилмассиве Тополь 1 спасатели выловили змею.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии животные
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения