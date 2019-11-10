На балконе киевлянина поселилась сотня летучих мышей: фотофакт

В Киеве на балконе одного из жилых домов поселились более сотни летучих мышей вида рыжая вечерница.

Это произошло на улице Верховинной. Мышей пришлось отпускать на свободу представителям "Киевской группы спасения животных". Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице организации.

Отмечается, что с балкона достали 120 летучих мышей, 119 из них было отпущено, одного забрали на лечение.

Иллюстрация Peakpx

"Колония летучих мышей ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и они немного мешали спать хозяевам квартиры", – говорится в сообщении.

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Днепре в помещении отделения "Укрпочты" на жилмассиве Тополь 1 спасатели выловили змею.

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