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17 февраля • обновлено в 20:48
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Попросили купить выпивку: в Киеве банда подростков жестоко избила бездомного. Видео 18+

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В Киеве на улице Николая Закревского группа подростков жестоко избила бездомного мужчину.

Об этом 17 февраля сообщил "Киев Оперативный" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Началось все с того, что "детки" попросили его купить им алкоголь. Когда тот сделал то, что его просили, "детки" начали избивать его – повалили на землю и били ногами по голове", – сказано в сообщении.

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В Киеве подростки избили бездомного

В Киеве подростки избили бездомного

Скрин видео

Случайный прохожий вызвал на место инцидента полицию и "скорую". "Когда приехали полицейские – группа подростков начала впадать в истерику. Самый младший (по имени Захар) упал в обморок и пока его осматривали медики и полицейские – остальные скрылись", – рассказали в "Киеве Оперативном".

Пострадавший мужчина

Пострадавший мужчина

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Киеве толпа жестоко избила ветерана АТО, участника шоу "Зважені та щасливі" Николая Ворошнова. Драка произошла из-за конфликта на дороге.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
видео Драка банда подростков
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-после этого она спела
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