Вспыхнул верхний этаж: в Киеве мощный пожар охватил элитную высотку. Видео ЧП

В Киеве во вторник, 3 декабря, произошел серьезный пожар в одной из многоэтажек.
ЧП случилось вечером в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки". Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" на странице в Facebook.
Информация о пострадавших устанавливается, на месте работают спасатели. Судя по ролику очевидцев, огонь полыхает на верхних этажах.
Пожар в Киеве
Скрин видео
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Днепровском районе Киева вспыхнул пожар в детском саду.
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