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3 декабря • обновлено в 20:09
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Вспыхнул верхний этаж: в Киеве мощный пожар охватил элитную высотку. Видео ЧП

3.3т
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В Киеве во вторник, 3 декабря, произошел серьезный пожар в одной из многоэтажек.

ЧП случилось вечером в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки". Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Информация о пострадавших устанавливается, на месте работают спасатели. Судя по ролику очевидцев, огонь полыхает на верхних этажах.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Пожар в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
пожар видео
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