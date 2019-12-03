Вспыхнул верхний этаж: в Киеве мощный пожар охватил элитную высотку. Видео ЧП

В Киеве во вторник, 3 декабря, произошел серьезный пожар в одной из многоэтажек.

ЧП случилось вечером в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки". Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Информация о пострадавших устанавливается, на месте работают спасатели. Судя по ролику очевидцев, огонь полыхает на верхних этажах.

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