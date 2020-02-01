В Киеве в субботу, 1 февраля, произошел пожар в доме на Голосеевском проспекте, где два года назад случился масштабный взрыв.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео с места ЧП, поскролльте новость вниз).

Предварительно, огонь охватил первый и второй этажи здания. Над ликвидацией пожара работали две машины спасателей.

В некогда взорвавшемся доме на Голосеевском проспекте в Киеве случился пожар Скрин видео

Около 16:00 пожар локализовали. Дом является нежилым, его жители после взрыва были отселены.

Фото с места ЧП

Напомним, взрыв в доме по адресу Голосеевский проспект, 70-2 произошел в июле 2017 года.

Местные жители заявляли, что настоящей причиной происшествия являлась попытка построить рядом с обрушившимся домом новый многоэтажный. По информации правоохранительных органов, в доме взорвался газ. В результате взрыва погибло двое людей.

В сентябре 2019 года в этом же доме произошел пожар. Пострадавших при инциденте не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Одессе сильный пожар охватил чердак и крышу жилого дома внутри двора на Нежинской, 57. Жильцы успели выскочить на улицу. Здание является памятником архитектуры 1875 года постройки.

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