В аэропорту ''Борисполь'' объявили экстренную эвакуацию

В среду, 26 сентября, в зале прилетов международного аэропорта "Борисполь" было объявлено эвакуацию из-за пожара.

Об этом сообщает "Громадське радіо", ссылаясь на адвоката Олега Тарасенко, который прилетел из Берлина. Мужчина отмечает, что около терминала увидел пожарную машину.

"Мы прошли пограничный контроль, и начались объявление о том, что в помещении возник пожар, на многих языках, и "просим вас покинуть помещение". Все вышли, никто не паниковал, не бегал, и к тому же на улице увидели одну пожарную машину", - рассказал он.

В то же время, по информации пресс-секретаря аэропорта Татьяны Ярош, пожара в аэропорту не было. Почему в терминале звучали объявления об эвакуации, а на улице стояла пожарная машина, она не ответила.

"Зачем вам эта информация? Чтобы расшатать событие, сделать какую-то новость сенсационную? Я просто не понимаю. Я не нахожусь в терминале, и я вам могу сказать, что ко мне эта информация не поступала. Я могу обратиться, но думаю, что мне больше не дадут информацию, потому что пожара не было и эвакуировать кого-то нет необходимости", - прокомментировала инцидент она.

Позже Ярош уточнила, что в аэропорту по ошибке сработала сигнализация об эвакуации. Из-за этого и приехали спасатели, однако пожара не было. Эвакуацию людей также не проводили.

Как писал OBOZREVATEL, в "Борисполе" откроют отдельный терминал для лоукостеров с апреля 2019 года.