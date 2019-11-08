Десятки снарядов: у Шулявского моста в Киеве нашли масштабный арсенал. Фото с места ЧП

В Киеве в пятницу, 8 ноября, в 30 метрах от Шулявского путепровода нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Это произошло во время замены инженерных сетей, информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.

Иллюстрация. Шулявский мост ТСН

Боеприпасы, как подчеркнул Пантелеев, будут уничтожены в установленном порядке, прилегающую территорию внимательно обследуют.

Фото с места ЧП kyivcity.gov.ua

Фото с места ЧП kyivcity.gov.ua

Фото с места ЧП kyivcity.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно представитель Института электросварки, доктор технических наук Валерий Позняков заявил, что уникальный мост Патона в Киеве – в критическом состоянии и нуждается в реконструкции.

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