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9 ноября • обновлено в 00:55
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Десятки снарядов: у Шулявского моста в Киеве нашли масштабный арсенал. Фото с места ЧП

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В Киеве в пятницу, 8 ноября, в 30 метрах от Шулявского путепровода нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Это произошло во время замены инженерных сетей, информирует пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.

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Иллюстрация. Шулявский мост

Иллюстрация. Шулявский мост

ТСН

Боеприпасы, как подчеркнул Пантелеев, будут уничтожены в установленном порядке, прилегающую территорию внимательно обследуют.

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

kyivcity.gov.ua

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

kyivcity.gov.ua

Фото с места ЧП

Фото с места ЧП

kyivcity.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно представитель Института электросварки, доктор технических наук Валерий Позняков заявил, что уникальный мост Патона в Киеве – в критическом состоянии и нуждается в реконструкции.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Вторая мировая война
Место
Украина Киев
Теги
Шулявский мост оружие фотографии
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