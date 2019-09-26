Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:04
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Дайджест

"Тут едет одно быдло!" В Киеве псевдосвященник устроил разборки с проклятиями в маршрутке

13.2т Читать материал на украинском

В Киеве в маршрутке №535 неадекват, заявив, что его ударили, начал угрожать пассажирам.

Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Мужчина устроил скандал, назвавшись священником и утверждая, что "защищал Украину". Он разговаривал по телефону якобы с полицейскими и требовал, чтобы они приехали на вызов.

Новости
Довел до слез и истерики: в Киеве водитель маршрутки напугал пассажиров экстрим-поездкой

"Тут едет одно быдло!" В Киеве псевдосвященник устроил разборки с проклятиями в маршрутке

Скрин видео

"Тут едет мразь, которая за гомосексуалистов. Тут едет мразь, которая за убиение детей… Тут мразь едет, быдло, одно быдло!" – заявил он.

"Ты сейчас мне ответишь, ты сейчас будешь сидеть, мразь, ты ударил священника!" – обратился он к одному из пассажиров маршрутного такси. На нескольких мужчин он накричал, пригрозив, что те "умрут от рака и черной болезни".

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в поселке Краснополье Днепропетровской области водители маршрутки и школьного автобуса не поделили пассажиров. Мужчины устроили разборки на глазах у школьников.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
маршрутка скандалы видео
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
76
15
Смешно
0
Интересно
28
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Старий пердун бреше і рота не кривить, буде писати заяви до поліції, задовбе усіх. Є такі невиправні старикашки-какашки, це коли бидло отримає хоч якусь освіту (включаючи релігійну, набирають старих на лекції, но сана після 45 не дають), але по верхам, достатньо тільки щоб читати "лекції для колгоспників". Дуже мерзенні потвори.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel