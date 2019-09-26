"Тут едет одно быдло!" В Киеве псевдосвященник устроил разборки с проклятиями в маршрутке

В Киеве в маршрутке №535 неадекват, заявив, что его ударили, начал угрожать пассажирам.

Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовал "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Мужчина устроил скандал, назвавшись священником и утверждая, что "защищал Украину". Он разговаривал по телефону якобы с полицейскими и требовал, чтобы они приехали на вызов.

Скрин видео

"Тут едет мразь, которая за гомосексуалистов. Тут едет мразь, которая за убиение детей… Тут мразь едет, быдло, одно быдло!" – заявил он.

"Ты сейчас мне ответишь, ты сейчас будешь сидеть, мразь, ты ударил священника!" – обратился он к одному из пассажиров маршрутного такси. На нескольких мужчин он накричал, пригрозив, что те "умрут от рака и черной болезни".

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в поселке Краснополье Днепропетровской области водители маршрутки и школьного автобуса не поделили пассажиров. Мужчины устроили разборки на глазах у школьников.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!