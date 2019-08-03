"Специально убивал!" Видео ДТП в Киеве, в котором погиб известный диджей, напугало украинцев. Кадры 18+

В сети появилось новое видео момента ДТП на проспекте Победы в Киеве, в котором погиб диджей Александр Лысогор (Gabber).

Инцидент произошел 1 августа. Лысогора подрезало авто, когда он ехал на мотоцикле в своей полосе. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал "Киев Оперативный" на странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На ролике видно, что машина, которая врезалась в диджея, еще несколько десятков метров не тормозила, а, виляя, продолжала тащить мотоциклиста по дороге и переехала его.

Александр Лысогор facebook.com/mixmaster.gabber

Из-за этого некоторые пользователи сети назвали аварию умышленной, обратив внимание также на то, что водитель авто не вышел из транспортного средства после ДТП.

"Умышленное убийство. Затормозил тогда, когда убедился, что переехал, а петлял, чтобы избавится от мотоцикла", "Невозможно смотреть, такое ощущение, что он его специально убивал", – написали в комментариях.

Однако, другие интернет-пользователи не согласились с этим. "Водитель виноват изначально, но остановиться он не смог сразу, так как на передней оси не сработали тормоза после того, как передок подкинуло... Не вышел из машины, потому что шок", – отметил один из комментаторов.

Осторожно, кадры 18+!

Напомним, ранее было обнародовано другое видео, на котором запечатлен момент смертельной аварии с Александром Лысогором.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Александр Лысогор facebook.com/mixmaster.gabber

Александр Лысогор facebook.com/mixmaster.gabber

Александр Лысогор facebook.com/mixmaster.gabber

Александр Лысогор facebook.com/mixmaster.gabber

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России трагически умер известный видеоблогер канала Road to film Павел Ш. из Беларуси. Он упал в канализационный коллектор.

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