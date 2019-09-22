Слышно взрывы: в Киеве разгорелся мощный пожар. Первые фото и видео

В Деснянском районе Киева в субботу, 22 сентября, разгорелся сильный пожар.

По предварительной информации, в промзоне за Дарницкой ТЭЦ вспыхнули автоцистерны, сообщается на Instagram-странице dtp.kiev.ua.

"Что-то сильно пылает и взрывается. Несколько единиц пожарной техники едет на место происшествия", – сказано в сообщении.

Скрин видео "Киев Оперативный"

"Киев Оперативный" передает, что огонь видно на улице Вискозной напротив "Эпицентра". "Слышны взрывы. Дорогу для автомобилей перекрыто", – отметили очевидцы в Facebook.

Фото с места ЧП instagram.com/dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября в Киеве произошел пожар в районе парка Дружбы народов.

14 сентября в Киеве вспыхнул популярный пляж в Гидропарке. По свидетельствам очевидцев, загорелся целый комплекс Bora Bora Beach Club.

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