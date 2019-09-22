Слышно взрывы: в Киеве разгорелся мощный пожар. Первые фото и видео

В Деснянском районе Киева в субботу, 22 сентября, разгорелся сильный пожар.
По предварительной информации, в промзоне за Дарницкой ТЭЦ вспыхнули автоцистерны, сообщается на Instagram-странице dtp.kiev.ua.
"Что-то сильно пылает и взрывается. Несколько единиц пожарной техники едет на место происшествия", – сказано в сообщении.
Скрин видео "Киев Оперативный"
"Киев Оперативный" передает, что огонь видно на улице Вискозной напротив "Эпицентра". "Слышны взрывы. Дорогу для автомобилей перекрыто", – отметили очевидцы в Facebook.
Фото с места ЧП
instagram.com/dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября в Киеве произошел пожар в районе парка Дружбы народов.
14 сентября в Киеве вспыхнул популярный пляж в Гидропарке. По свидетельствам очевидцев, загорелся целый комплекс Bora Bora Beach Club.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Пожар в Киеве" на OBOZREVATEL.