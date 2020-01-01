Предал Украину: в центре Киева спалился фанат России

Российские пропагандисты получили эксклюзивные фото из факельного шествия в честь дня рождения Степана Бандеры, прошедшего в Киеве 1 января.

Так, издание RT на своем Telegram канале опубликовало несколько снимков со своими водяными знаками прямо из украинской столицы. Указывается, что фото предоставлены российским агентством Ruptly (часть международной телевизионной сети RT).

"В центре Киева сейчас так", – подписали фотографии пропагандисты. Вероятно, один из фотографов, который присутствовал на марше, продал снимки Ruptly.

Факельное шествие в Киеве-2020 Коллаж

Шествие в Киеве в честь дня рождения Бандеры Telegram канал RT

Шествие в Киеве в честь дня рождения Бандеры Telegram канал RT

Шествие в Киеве в честь дня рождения Бандеры Telegram канал RT

Шествие в Киеве в честь дня рождения Бандеры Telegram канал RT

Другие фото и видео, а также подробности шествия 1 января в Киеве, предлагаем посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине день рождения Степана Бандеры было признано государственным праздником. Это решение приняла Верховная Рада восьмого созыва.

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