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7 марта • обновлено в 00:21
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Находится под следствием: Богатыреву заметили в ресторане в центре Киева

4.9т
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Раису Богатыреву, одиозную экс-главу Министерства здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича, заметили в ресторане в центре Киева.

Она отдыхала в компании родственников в заведении "Napole". Фотографии Богатыревой в пятницу, 6 марта, опубликовали "Буквы".

Раиса Богатырева

Раиса Богатырева

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Отметим, на данный момент она находится под следствием по открытому Генпрокуратурой делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Ей, в частности, вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам.

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане

Буквы

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане

Буквы

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане

Буквы

Напомним:

  • Экс-министр вернулась в Украину в августе 2019 года и ее сразу задержали.

  • 28 августа суд Киева взял Богатыреву под стражу на 60 дней, определив ей залог в размере 6 млн грн.

  • На следующий день Богатырева вышла на свободу после внесения залога народным депутатом Вадимом Новинским.

  • Раиса Богатырева была министром здравоохранения дважды – с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014-го. Уволена 23 февраля 2014-го постановлением Верховной Рады.

Как писал OBOZREVATEL, накануне своего увольнения экс-генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал активизировать расследования по чиновникам Януковича.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Раиса Богатырева
Место
Украина Киев
Тег
фотографии
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