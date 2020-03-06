Раису Богатыреву, одиозную экс-главу Министерства здравоохранения Украины времен беглого президента Виктора Януковича, заметили в ресторане в центре Киева.

Она отдыхала в компании родственников в заведении "Napole". Фотографии Богатыревой в пятницу, 6 марта, опубликовали "Буквы".

Раиса Богатырева Зеркало недели

Отметим, на данный момент она находится под следствием по открытому Генпрокуратурой делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса – "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Ей, в частности, вменяли растрату 63,5 млн грн при закупке в 2011-2013 годах иммунобиологических препаратов, лекарств, медизделий и оборудования по существенно завышенным ценам.

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане Буквы

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане Буквы

Раису Богатыреву заметили в киевском ресторане Буквы

Напомним:

Экс-министр вернулась в Украину в августе 2019 года и ее сразу задержали.

28 августа суд Киева взял Богатыреву под стражу на 60 дней, определив ей залог в размере 6 млн грн.

На следующий день Богатырева вышла на свободу после внесения залога народным депутатом Вадимом Новинским.

Раиса Богатырева была министром здравоохранения дважды – с января 1999 по январь 2000 года, а также с февраля 2012 по февраль 2014-го. Уволена 23 февраля 2014-го постановлением Верховной Рады.

Как писал OBOZREVATEL, накануне своего увольнения экс-генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал активизировать расследования по чиновникам Януковича.

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