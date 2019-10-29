Выброс радиации в Киеве: спасатели нашли источник опасного излучения

В Киеве на территории лаборатории центральной геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям нашли две капсулы с цезием, которые излучали радиацию.
Они промаркированы индивидуальными номерами, передает ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Капсулы находились в фундаменте здания. По одной из версий, попасть туда они могли еще в 1986 году, ведь на месте располагался штаб ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
Место инцидента
Скрин видео
Помещения лаборатории, под которым обнаружили одну из капсул, возвели за три года – в 1989-м. Затем тридцать лет в здании работали ученые.
Руководитель обсерватории признал, что в этом корпусе замеров радиоактивного фона никогда не делали.
Место, где были обнаружены капсулы
Скрин видео
Как сообщал OBOZREVATEL, на проспекте Науки был зафиксирован выброс радиации в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории.
Журналист нашего издания побывал на месте происшествия и пообщался с сотрудниками учреждения. Оказалось, что повышенный гамма-фон обнаружили еще 24 октября.
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