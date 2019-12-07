"Счастлив видеть лица детей!" Порошенко показал трогательное открытие елки. Видео и фото

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко открыл новогоднюю елку на катке Roshen Winter Village в Киеве.

Трансляция события была опубликована в субботу, 7 декабря, на Facebook-странице политика (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он отметил, что был на Roshen Winter Village вместе с женой Мариной и дочерью Евгенией.

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

"Накануне Николая и новогодних праздников дети ожидают чуда с особым чувством, верят, что их мечты обязательно осуществятся. Счастлив видеть улыбающиеся лица детей с Краматорского Центра социально-психологической реабилитации", – написал Порошенко.

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Он добавил, что открытие подобных катков планируется и в других городах Украины, в частности, в Харькове и Днепре. "Будем умножать детское счастье", – подчеркнул лидер "ЕС".

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Петр Порошенко facebook.com/petroporoshenko

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сессионном зале Верховной Рады Украины по обе стороны трибуны поставили первые елки.

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