Снесла забор и влетела во двор: под Киевом произошло смертельное ДТП с бетономешалкой

В Киевской области во вторник, 3 декабря, бетономешалка КамАЗ вылетела с дороги и снесла забор частного дома, врезавшись после этого в дерево.
В ДТП погиб 54-летний водитель авто. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Уточняется, что авария произошла в селе Мотыжин Макаровского района около 10:00. По данным полиции, КамАЗ двигался по улице Довгича в направлении центра села.
Фото с места аварии
kv.npu.gov.ua
Предварительно, из-за превышения скорости водитель не удержал бетономешалку на дороге и съехал вправо от направления движения. Мужчина, который управлял КамАЗом, от полученных травм погиб на месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Фото с места аварии
kv.npu.gov.ua
Фото с места аварии
kv.npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 ноября в Киеве возле Бессарабского рынка нетрезвый водитель автомобиля Mazda на европейских номерах устроил погоню с полицией и спровоцировал два ДТП. В результате инцидента были повреждены 12 машин. В сети опубликовали видео задержания патрульными водителя Mazda.
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