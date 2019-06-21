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Под Киевом сгорел дом, где снимался сериал "Сваты": появились фото

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В селе Горенка под Киевом сгорел дом, в котором снимался известный сериал студии "Квартал-95" "Сваты"

Об этом на странице в Facebook в пятницу, 21 июня, сообщил dtp.kiev.ua. Когда именно произошел инцидент и есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

"Пожарные говорят, половина [здания] сгорела", – сказано в сообщении.

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Под Киевом сгорел дом, где снимался сериал "Сваты": появились фото

facebook.com/dtp.kiev.ua

Отметим, Горенка входит в Киево-Святошинский район Киевской области Украины. Популярный сериал "Сваты" снимался в населенном пункте в 2007–2012 годах.

Под Киевом сгорел дом, где снимался сериал "Сваты": появились фото

facebook.com/dtp.kiev.ua

Под Киевом сгорел дом, где снимался сериал "Сваты": появились фото

facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, недавно экспертная комиссия при Государственном агентстве Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в выдаче телеканалу "1+1" повторного прокатного удостоверения на второй сезон данного сериала.

15 мая суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино на решение суда о снятии запрета с сериала "Сваты".

Поскольку запрет демонстрации "Сватов" признан противоправным, скандальный сериал намеревались вернуть на телеэкраны.

27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017-го Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

  • В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

  • Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
пожарфотографииСваты95 Квартал
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