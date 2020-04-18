Под Киевом санитарке угрожали поджечь дом из-за коронавируса

Дарья Дурова Дайджест 20:23, 18.04.2020 Обновлено: 20:28, 18.04.2020

Санитарке из Макаровского района Киевской области местные жители угрожали расправой, обвиняя в том, что она якобы контактировала с больными коронавирусом и должна находиться на самоизоляции.

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Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба местной полиции. Инцидент произошел в одном из сел, сама женщина работает в столичной больнице. Информацию об угрозах копы узнали из сети.

Авторы публикации утверждали, что медику даже пытались поджечь дом, бросив во двор бутылку с "коктейлем Молотова".

В Макаровском районе санитарке угрожали спалить дом
Коллаж

Информацию полицейские зарегистрировали в Едином учете и провели необходимую проверку. Установлено, что в селе проживают два младших медицинских работника, один из которых действительно находится на самоизоляции.

Относительно другой санитарки чиновник местного самоуправления, не имея на то соответствующих оснований, предоставил ложную информацию о якобы пребывании женщины на самоизоляции.

У дома пострадавшей обнаружили стеклянную бутылку, в которой была жидкость с резким запахом, но без следов горения.

"Работники Макаровского отделения полиции провели с представителями местного самоуправления и с жителями села разъяснительную работу по нераспространению ложных слухов о гражданах", – сказано в сообщении.

В Макаровском районе санитарке угрожали спалить дом
kv.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 апреля в Киевской области выявлено 280 случаев COVID-19, в Киеве – 770.

Всего в Украине подтверждено 5106 диагнозов нового коронавируса. Умерло 133 человека, 275 пациентов полностью выздоровели.

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