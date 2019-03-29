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Под Киевом разгорелся масштабный пожар на заводе: первое видео и подробности

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В пятницу, 29 марта, в пгт Ворзель под Киевом произошел пожар в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования.

Об этом информирует пресс-служба ГосЧС. Уточняется, что возгорание возникло около 20:05 по ул. Курортная, 15а.

Пожар разгорелся на площади 1 тыс. 500 м.кв. Предварительно, жертв и пострадавших нет.

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В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: есть жертвы

Под Киевом разгорелся масштабный пожар на заводе: первое видео и подробности

Скрин видео

Спасатели отмечают, что к тушению были привлечены 35 человек личного состава и 7 единиц техники ГосЧС.

"Киев Оперативный" в Telegram пишет, что по одной из версий пылает завод, по другой — складские помещения. Вероятно, речь идет об одном из зданий научно-производственного предприятия "ТЕМП-3000".

Как писал OBOZREVATEL, в марте на Подоле в Киеве загорелся жилойдом. Спасателей вызвали местные жители, которые услышали, как стреляет шифер. Огонь почти полностью уничтожил постройку.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
пожарвидеоГосЧС
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