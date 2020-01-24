В городе Боярка Киевской области в пятницу, 24 января, остановили автомобиль, который, вероятно, ранее совершил ДТП. Водитель, предоставив удостоверение помощника народного депутата Виктора Медведчука, начал угрожать полицейским.

Об этом на странице в Facebook сообщил эксперт по безопасности дорожного движения Алексей Павловский. Как видно на опубликованных фотографиях, удостоверение оформлено на Вячеслава Клименко.

Павловский пояснил, что Mercedes PK 2317G серого цвета был замечен по системе "безопасный город".

Вячеслав Клименко, помощник Виктора Медведчука, угрожал полиции Коллаж

Авто проходило по ориентировке. "Месяц назад сотрудники заправочной станции позвонили в полицию и сообщили, что пьяный молодой человек на автомобиле Mercedes приехал заправляться, а когда начал покидать заправочную станцию, вырвал заправочный шланг и несколько метров протащил за собой сотрудника (заправщика) и скрылся с места ДТП", – сказано в сообщении.

По словам Павловского, Клименко начал скрываться от сотрудников полиции, "создавая одну за другой аварийную ситуацию на дороге".

Очевидцы утверждают, что скорость автомобиля местами превышала 180 километров в час.

Вячеслав Клименко facebook.com/pavlovskiyad

Авто, которое остановили копы facebook.com/pavlovskiyad

Удостоверение помощника Медведчука facebook.com/pavlovskiyad

"Через несколько кварталов господину Клименко все же удалось ненадолго оторваться от полиции и подъехать к частному дому, где принять попытки спрятать автомобиль на территории участка по ул. Киевская", – написал Павловский.

Он добавил, что при задержании водитель "постоянно угрожал сотрудникам полиции, оскорблял их семьи, говорил что "Я помощник Медведчука и мне все по**й" обещал проблемы и физическую расправу".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киеве 22 января произошла смертельная авария – автомобиль Renault Logan службы охраны "Тигр" буквально вылетел на остановку с людьми. Водитель иномарки погиб на месте ДТП.

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