4 июня на детской площадке в Парке Победы в Броварах под Киевом 8-летняя девочка упала под качели и получила серьезные травмы рук, ног и головы.

Как сообщается на странице Facebook Броварского отдела полиции, очевидцы случившегося рассказали, что на одной из качелей решили покататься несколько детей от 8 до 14 лет. Когда они сильно раскачались, ребенок не удержался и выпал. Другие дети этого не заметили и продолжили кататься, что и стало причиной травм.

Под Киевом девочка попала в реанимацию после падения с качели Facebook Броварского отдела полиции

На помощь ребенку бросились неравнодушные прохожие, которые освободили жертву и оказали ей первую помощь до приезда медиков.

Сейчас девочка находится в реанимационном отделении Броварской ЦРБ. Ей предварительно диагностировали перелом одной ноги и плеча, ушиб спины и головы.

Где находились родители ребенка в момент инцидента – неизвестно. В полиции обещают, что они понесут ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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