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17 ноября • обновлено в 17:16
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В Киеве пара занялась экстремальным сексом на мосту: кадры 18+

1.7т
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В Киеве на арке одного из мостов прямо посреди дня парень и девушка занялись сексом.

Пару успели запечатлеть очевидцы. Соответствующие фото были опубликованы на Telegram-канале "Типичная Украина". Где именно были сделаны снимки, не уточняется.

"Молодая пара в порыве страсти решила заняться сексом прямо на мосту в Киеве. Данное мероприятие было заснято на камеру. Всем бы такой любви", – сказано в посте.

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Иллюстрация

Иллюстрация

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Отметим, рядом с молодыми людьми видны две бутылки, вероятно, с алкоголем. Можно предположить, что любовники, занимаясь экстремальным сексом, были нетрезвыми.

В Киеве пара занялась экстремальным сексом на мосту: кадры 18+

Telegram-канал "Типичная Украина"

В Киеве пара занялась экстремальным сексом на мосту: кадры 18+

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Соломенском районе Киева полиция задержала мужчину и женщину, которые занялись сексом на глазах у прохожих прямо на капоте припаркованного авто. Возможно, люди были в состоянии сильного наркотического опьянения.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Секс курьез фотографии
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