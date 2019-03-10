Падали деревья, срывало конструкции: Киев накрыл мощный ураган. Жуткие фото последствий

В Киеве в воскресенье, 10 марта, разгулялся сильный ураганный ветер.

Как передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook, опасное погодное явление обернулось убытками для некоторых жителей столицы.

Так, по улице Мазепы, 10, из-за сильных порывов дерево упало прямо на припаркованное авто марки Infiniti.

facebook.com/KyivOperativ

facebook.com/KyivOperativ

В поселке Коцюбинское произошел подобный случай — дерево упало на дорогу, задев автомобиль.

На улице Саперно-Слободской, 10, сдуло железную конструкцию и ветром отнесло на припаркованные авто.

facebook.com/KyivOperativ

В Днепровском районе, по ул. Сулеймана Стальского, 10, упало дерево, поцарапав стоящую рядом машину.

Иллюстрация 24 Канал

Отметим, ураган 10 марта накрыл также Львов. В частности, сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объявили штормовое предупреждение. Во всех регионах страны ожидается сильный ветер.

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