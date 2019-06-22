Орут "Священную войну": в центре Киева сняли сборище "русского мира". Видео

В Киеве возле здания Верховной Рады в субботу, 22 июня, прошел митинг приверженцев "русского мира".

Видеотрансляцию с места событий на своем YouTube-канале вел блогер Андрей Луганский (чтобы посмотреть ролики, поскролльте страницу вниз).

На акции собрались несколько десятков человек, в основном – люди пенсионного возраста.

Скрин видео

В руках они несли кресты и портреты с деятелями Второй мировой войны (маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других), а также изображение советского диктатора Иосифа Сталина.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Участники акции "молились", пели советские песни, в частности, "Священную войну". "Русский мир" в Киеве", – прокомментировал происходящее блогер.

Кроме того, на месте произошла стычка "православных" с активистами, которые требовали у полиции прекратить собрание.

Правоохранители вмешались в события, отобрав портреты и кресты. После этого люди продолжили митинг.

Скрин видео

Скрин видео

Осторожно! В некоторых видео присутствует нецензурная лексика!

Сидим не провокуєм pic.twitter.com/GDt0JBnERZ — Дідько Лінч (@Tuxa_cMepTb_15) June 22, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что фанатка "русского мира", комиссар Совета Европы Дуня Миятович собралась посетить аннексированный украинский Крым.

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