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Орут "Священную войну": в центре Киева сняли сборище "русского мира". Видео

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В Киеве возле здания Верховной Рады в субботу, 22 июня, прошел митинг приверженцев "русского мира".

Видеотрансляцию с места событий на своем YouTube-канале вел блогер Андрей Луганский (чтобы посмотреть ролики, поскролльте страницу вниз).

На акции собрались несколько десятков человек, в основном – люди пенсионного возраста.

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Орут "Священную войну": в центре Киева сняли сборище "русского мира". Видео

Скрин видео

В руках они несли кресты и портреты с деятелями Второй мировой войны (маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и других), а также изображение советского диктатора Иосифа Сталина.

Орут "Священную войну": в центре Киева сняли сборище "русского мира". Видео

Скрин видео

Орут "Священную войну": в центре Киева сняли сборище "русского мира". Видео

Скрин видео

Орут "Священную войну": в центре Киева сняли сборище "русского мира". Видео

Скрин видео

Участники акции "молились", пели советские песни, в частности, "Священную войну". "Русский мир" в Киеве", – прокомментировал происходящее блогер.

Кроме того, на месте произошла стычка "православных" с активистами, которые требовали у полиции прекратить собрание.

Правоохранители вмешались в события, отобрав портреты и кресты. После этого люди продолжили митинг.

Орут "Священную войну": в центре Киева сняли сборище "русского мира". Видео

Скрин видео

Орут "Священную войну": в центре Киева сняли сборище "русского мира". Видео

Скрин видео

Осторожно! В некоторых видео присутствует нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что фанатка "русского мира", комиссар Совета Европы Дуня Миятович собралась посетить аннексированный украинский Крым.

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Темы
Новости Киева и Киевской области российская пропагандаАкции протеста в КиевеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Иосиф Сталин
Место
УкраинаКиев
Теги
митингВерховная Рада Украиныфотографиивидеопропаганда
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Мир Миру
Мир Миру
Це акція Московського патріархату. А в руках у пєвчих - "ікони"?
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Растрюлювати!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что, нацики, обделались???
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