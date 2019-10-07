Нашли только телефон: в Киеве загадочно пропала женщина. Приметы и фото

В Дарницком районе Киева в субботу, 5 октября, пропала женщина – Косенко Ирина Михайловна.

Около 19:00 она вышла на остановку на улице Тампере и не вернулась домой, передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Косенко 13.04.1969 года рождения. Она проживает по адресу: пр. Соборности, 17 (ЖК "Комфорт Таун").

Пропавшая женщина Facebook Євгеній Косенко

Женщина была одета в джинсы, красное кашемировое пальто и черные сапожки.

С собой имела клатч красного цвета, в котором находились документы, банковские карты, телефон.

Телефон 6 октября сыну пропавшей вернул мужчина, который нашел его во дворе по улице Тампере.

Пропавшая женщина Facebook Євгеній Косенко

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве разыскивают опасного маньяка, который, по предварительным данным, совершил 1 убийство и еще 4 нападения. Появился фоторобот подозреваемого.

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